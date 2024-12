Fortes chuvas causam alagamentos e prejuízos em Além Paraíba

Na noite de 21 de dezembro e madrugada de 22, Além Paraíba foi atingida por uma forte chuva que trouxe alagamentos e prejuízos significativos em diversas regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, o acumulado pluviométrico foi de 70mm, uma quantidade elevada que impactou a área urbana, com destaque para Marinópolis, onde a cheia do Rio Aventureiro agravou a situação.

No Centro, a Rua Marechal Floriano e a Praça Presidente Vargas, que abrigam a Praça Elias Sahione, ficaram completamente alagadas. A força das águas inundou ruas, danificou imóveis e dificultou o trânsito. Outros bairros, como o Jardim Paraíso, também registraram enxurradas, com a rede de drenagem incapaz de suportar o volume de água. Buracos surgiram e o pavimento foi comprometido.

Além disso, problemas estruturais foram relatados: Residência no Jardim Paraíso: um muro desmoronou devido ao acúmulo de água, mas, felizmente, não houve vítimas.

Deslizamentos: no bairro Santa Marta 2, houve queda de taludes.

Praça da Bandeira: o barro oriundo de uma construção no Morro dos Cabritos invadiu ruas e a praça, complicando ainda mais a situação. Fazendinha: obras em andamento contribuíram para a formação de acúmulos de terra, que foram levados pela chuva.

Perto da loja Max Car: a queda de um muro em frente ao local foi registrada, mas também sem vítimas.

Na localidade de Marinópolis, os prejuízos foram ainda mais severos. A cheia do Rio Aventureiro causou inundações generalizadas, deixando várias casas submersas e resultando em perdas materiais significativas. A área foi uma das mais impactadas, sendo considerada o ponto crítico da tempestade. Desde as primeiras horas desta manhã, equipes da Defesa Civil, Secretaria de Obras, Assistência Social e Gabinete estão mobilizadas para avaliar os danos, realizar limpezas e prestar suporte às famílias atingidas. O Secretário de Obras, Plínio Moreira Filho, e o assessor de gabinete Paulo Henrique informaram que as equipes estão monitorando as áreas afetadas e promovendo os reparos necessários. A administração municipal reforçou que a Defesa Civil havia emitido um alerta prévio sobre a chuva por meio das redes sociais, orientando os moradores a evitarem áreas de risco. Enquanto os trabalhos de recuperação seguem, as autoridades pedem que a população mantenha atenção às previsões meteorológicas e às orientações de segurança. Marinópolis segue como prioridade nos esforços de restabelecimento, e novas atualizações serão divulgadas em breve.