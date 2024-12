Temporal em Santo Antônio do Aventureiro agrava cenário já crítico em São Domingos

A madrugada deste domingo (22) foi marcada por uma tragédia em Santo Antônio do Aventureiro e no distrito de São Domingos, onde fortes chuvas causaram alagamentos, destruição e isolamento de comunidades. O evento foi agravado por uma tromba d’água que atingiu as cabeceiras dos rios Angu e Limoeiro, sendo o Rio Angu o principal responsável pelos danos na sede do município e em São Domingos.

A situação já era crítica desde a tarde de quarta-feira (18), quando uma tempestade atingiu São Domingos com chuvas intensas, ventos devastadores e granizo. Na ocasião, as Secretarias de Saúde e Assistência Social criaram um grupo de trabalho emergencial para avaliar os prejuízos e oferecer suporte imediato à população. Equipes estão realizando levantamentos desde então, e um plano de ação deverá ser divulgado em breve.

Apesar dos esforços, o temporal deste domingo trouxe novos desafios. Residências foram alagadas, móveis e roupas destruídos, e a ponte que conecta São Domingos à BR-116 sofreu danos graves, dificultando o acesso ao distrito.

O prefeito Amaury de Sá Ferreira, que acompanha as operações desde as primeiras horas da madrugada, mobilizou todo o secretariado para prestar assistência às famílias atingidas. Um decreto de urgência e calamidade pública está sendo preparado para buscar auxílio junto aos governos estadual e federal.

“Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que nossa população tenha o apoio necessário. Nossa prioridade é atender as necessidades emergenciais e, em seguida, iniciar a recuperação do que foi perdido”, afirmou o prefeito.

Além disso, a solidariedade das comunidades vizinhas tem sido um alívio para os aventureirenses. Em Além Paraíba e outras cidades, grupos de amigos estão organizando campanhas de arrecadação de doações, como materiais de limpeza, roupas, água potável e alimentos, para ajudar as famílias que perderam tudo.

Equipes das Secretarias de Obras, Saúde e Assistência Social estão em campo desde quarta-feira, realizando levantamentos, oferecendo suporte e promovendo limpezas em áreas afetadas. A Polícia Militar também está apoiando as ações de segurança e logística.

As autoridades destacam que a colaboração da população será essencial para superar os desafios. “São Domingos é forte, e juntos vamos superar mais este momento difícil. Pedimos que todos sigam as orientações de segurança e permaneçam atentos às atualizações oficiais”, ressaltou o grupo de trabalho emergencial.

Enquanto as ações continuam, o prefeito Amaury reforçou a importância da união da comunidade: “O que for necessário e até o impossível será feito para atender nossa população. Vamos nos reerguer juntos.”

Com a publicação do decreto de calamidade pública nas próximas horas, espera-se que recursos estaduais e federais cheguem rapidamente para ajudar na reconstrução e no atendimento aos aventureirenses.

(Fonte: Da redação do Jornal AGORA, com informações do site Jornal Além Parahyba)