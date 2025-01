Primeiro bebê de 2025 nasce no Hospital São Salvador, em Além Paraíba

O ano de 2025 começou com um motivo especial para celebrar no Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Às 23h40 do dia 1º de janeiro, nasceu Maya Ribeiro Chagas, a primeira bebê do ano na cidade. Filha única do casal Maria Eduarda Ribeiro Pereira e Caíque Chagas Cordeiro, Maya veio ao mundo por meio de uma cesariana conduzida pelo obstetra Dr. Antônio Carlos Almeida, com o acompanhamento da pediatra Dra. Ana Paula.

Maya nasceu saudável, medindo 46,5 cm e pesando 3,672 kg. A família, residente no Morro da Conceição, comemora a chegada da pequena como um presente que marca o início de uma nova fase em suas vidas.

Além da alegria familiar, Maya faz parte de um marco ainda mais especial: ela pertence à recém-anunciada “Geração Beta”. Segundo o renomado especialista Mark McCrindle, todos os bebês nascidos a partir de 1º de janeiro de 2025 farão parte dessa geração, que sucederá a Geração Alfa (2010-2024).

A Geração Beta, que se estenderá até 2039, promete trazer mudanças significativas. Estima-se que, até 2035, ela representará 16% da população mundial e 19% da força de trabalho global. Além disso, será a primeira geração a ultrapassar o século 22, vivendo em um mundo repleto de avanços tecnológicos e mudanças sociais profundas.

A chegada de Maya simboliza esperança e renovação, não apenas para a família, mas para toda Além Paraíba, que celebra a vida e a promessa de um futuro brilhante. Parabéns aos pais e bem-vinda, Maya!