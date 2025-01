Posse dos eleitos marca início de nova gestão em Além Paraíba

Política Há 3 semanas Eleitos de Além Paraíba, Estrela Dalva, Volta Grande e Pirapetinga são diplomados O evento reforçou a importância da democracia e da consolidação dos resultados das eleições em todas as esferas municipais

Geral Há 3 semanas Além Paraíba celebra entrega da Medalha da Ordem do Mérito Além-paraibano O evento aconteceu no Plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades, agraciados e seus convidados.