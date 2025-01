Réveillon do Indepa é destaque como o melhor da região

O Esporte Clube Independente encerrou 2024 e deu boas-vindas a 2025 com um Réveillon memorável, considerado o melhor dos últimos tempos. O evento aconteceu na noite de 31 de dezembro e se estendeu até o amanhecer do dia 1º de janeiro, reunindo cerca de 4 mil pessoas em uma festa repleta de animação e organização impecável.

Com uma estrutura grandiosa e decoração impecável, o clube ofereceu um ambiente agradável e acolhedor para celebrar a chegada do novo ano. A festa foi marcada pela tradicional queima de fogos, que durou cerca de 15 minutos. Os fogos de baixo ruído atenderam à Lei nº 5/2022, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, proporcionando um espetáculo que respeitou o bem-estar de todos, inclusive dos animais, idosos e autistas.

A animação musical ficou por conta de atrações de peso. A banda Lado B abriu a noite e foi responsável pela contagem regressiva para 2025. Logo depois, já no novo ano, a banda Força Oculta, que celebra 25 anos de história neste ano, subiu ao palco às 1h30 e manteve o público agitado até quase o amanhecer. Nos intervalos, o som ficou por conta do DJ Heider Costa, garantindo que a pista de dança não parasse.

Nem mesmo a forte chuva que caiu durante a madrugada foi capaz de tirar o brilho e a energia da celebração, reforçando o Réveillon do INDEPA como o mais grandioso da região de Além Paraíba.

O evento foi organizado com maestria pelo presidente do clube, Guilherme Sydio, e sua equipe, com o apoio essencial da Animal Eventos.

A agenda do Esporte Clube Independente segue movimentada. O próximo grande evento será a tradicional Noite do Havaí, marcada para o dia 22 de fevereiro. A festa, que contará com diversas atrações carnavalescas, será responsável por abrir oficialmente o Carnaval de Além Paraíba, prometendo muita alegria e diversão para os foliões.

Mais uma vez, o Esporte Clube Independente demonstra sua excelência em promover eventos inesquecíveis, consolidando-se como referência em entretenimento na região.

