Escolas de samba de Além Paraíba decidem não desfilar no carnaval 2025

Em decisão unânime, as seis escolas de samba de Além Paraíba optaram por não participar dos desfiles carnavalescos em 2025. A decisão foi anunciada após uma série de reuniões realizadas ao longo de 2024 e início de 2025, envolvendo representantes das agremiações e da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, incluindo o prefeito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein.

As escolas apontaram a situação financeira como o principal motivo para a suspensão dos desfiles. O ano de 2025 será dedicado à realização de eventos e campanhas para arrecadação de fundos, visando um retorno robusto e digno do Carnaval de Além Paraíba em 2026.

A reunião decisiva ocorreu na tarde desta sexta-feira, 10 de janeiro, na sede da Prefeitura. Os presidentes das seis agremiações firmaram um acordo conjunto com o município, comprometendo-se a trabalhar durante todo o ano em prol do fortalecimento financeiro e estrutural de suas entidades.

Confira as agremiações que não desfilarão em 2025 e seus respectivos presidentes:

• Escola de Samba Unidos Três Corações: Presidente Thiago Filgueiras.

• Escola de Samba União da Colina: Presidente Paloma Coutinho.

• Escola de Samba Império do Matadouro: Presidente Gleice Kelly.

• Escola de Samba Independente da Cidade Alta: Presidente Werley da Silva.

• Escola de Samba Império do Goiabal: Presidente Deir.

• Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa: Presidente Júlio, que na última reunião estava sendo representado pelo diretor Rangel.

Apesar da ausência dos tradicionais desfiles, os presidentes destacaram que a decisão foi pensada para preservar a qualidade e a grandiosidade do Carnaval de Além Paraíba. “Queremos oferecer um espetáculo à altura da nossa tradição. Um desfile aquém do esperado não condiz com a história das nossas escolas de samba e do nosso município”, afirmou Thiago Filgueiras, presidente da Unidos Três Corações.

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba destacou que sempre esteve aberta ao diálogo com as agremiações e reiterou apoio às iniciativas das escolas durante o ano.

O Carnaval de Além Paraíba, reconhecido como um dos mais expressivos da região, seguirá como referência cultural e promete um retorno grandioso em 2026, com o empenho e dedicação das escolas de samba e de seus torcedores.