Nova Gestão em Volta Grande enfrenta desafio com chuvas intensas 

No dia 01 de janeiro, em uma solenidade marcada por emoção e celebração, tomaram posse os eleitos das eleições municipais de 2024 em Volta Grande, Minas Gerais. O evento oficializou o início da gestão do prefeito Ivan Soares Pullig, popularmente conhecido como “Ivan da Borracharia”, e de sua vice-prefeita, Alexandrina Monteiro Abreu Brum, carinhosamente chamada de “Tia Dininha”. Além deles, os nove vereadores eleitos para a Câmara Municipal também foram empossados: Duduzinho da Saúde, Afonso da Saúde, Juninho, Luciane Bassani, Sargento Adriano, João Ferreira, Thiago Pullig, Anderson de São Geraldo e Wesclin do Lava Jato.

Dando continuidade aos trabalhos da nova gestão, o prefeito Ivan já nomeou os secretários municipais que estarão à frente das principais pastas do governo:

• Secretaria de Obras: Enes Soares Coelho

• Secretaria de Fazenda: Luiz Cláudio Cassani dos Santos

• Secretaria de Assistência Social: Luciana Teperino Abreu

• Secretaria de Esportes: Mário Sérgio da Silva

• Secretaria de Saúde: Lívia Vieira Furtado Brum

• Secretaria de Administração: Daniel Lopes dos Santos

• Secretaria de Cultura: Dalmassy Magalhães Pereira Júnior

A equipe foi escolhida com o compromisso de atender às demandas da população e promover o desenvolvimento do município.

A nova administração já enfrentou um grande desafio logo nos primeiros dias de mandato. Na noite de 4 de janeiro, uma intensa chuva de 90 mm em apenas 30 minutos atingiu a cidade, causando alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Foi uma das tempestades mais fortes registradas em Volta Grande nos últimos tempos.

O prefeito Ivan Pullig e sua equipe não mediram esforços para conter os danos e auxiliar a população. O próprio prefeito esteve nas ruas ao lado de moradores e agentes da Secretaria de Obras, ajudando diretamente nas ações de limpeza e contenção dos problemas causados pelo temporal.

A atuação rápida e solidária da gestão foi amplamente elogiada pelos moradores, que reconheceram o empenho e a prontidão do novo governo em enfrentar a adversidade logo no início de sua trajetória.

Com a posse e os desafios iniciais superados, a gestão de Ivan da Borracharia e Tia Dininha promete ser marcada por trabalho, dedicação e proximidade com a comunidade de Volta Grande. O compromisso com o bem-estar e o progresso do município já se reflete nas ações e na escolha da equipe de governo, que busca atender às necessidades da cidade e promover avanços em diversas áreas.

Volta Grande inicia 2025 com esperanças renovadas e um governo disposto a fazer a diferença na vida de seus cidadãos.