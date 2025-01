Sapucaia convoca aprovados no Concurso Público

Nos dias 9 e 10 de janeiro, o prefeito de Sapucaia, Breninho (PRD), realizou a convocação de 115 candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2024. O evento aconteceu no Centro Cultural Magrácia, localizado na Rua Maurício de Abreu, no centro da cidade, das 10h às 15h.

A convocação contemplou diversas funções, distribuídas da seguinte forma: 44 auxiliares educacionais, 13 professores, 37 motoristas, 10 pedagogos e 11 secretários escolares. Os candidatos foram chamados seguindo a ordem de classificação para o preenchimento das vagas disponíveis.

Os convocados devem comparecer nas datas estipuladas portando a documentação necessária para habilitação. A presença é indispensável para garantir a organização e a eficiência no processo de preenchimento das vagas.