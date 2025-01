Recreio/MG registra uma das suas piores enchentes

O município de Recreio/MG registrou uma de suas piores enchentes do ano. Esta é a terceira vez, em um curto período, que a cidade sofre com os impactos das chuvas. De acordo com o site Pólis, as enchentes ocorreram nos dias 29/12/2024, 04/01 e 06/01, sendo esta última considerada a mais grave da história.

Imagens registradas mostram diversas ruas e casas na parte baixa da cidade completamente inundadas.

Em Pirapetinga, uma força-tarefa de voluntários foi organizada para arrecadar alimentos, água, itens de higiene pessoal e outros donativos destinados às comunidades afetadas.

Confira os locais que estão recebendo doações:

• Sol e Neve

• AgropetShop (Fabiano)

• Padaria Vitória (Igor)

• Constru Fácil

Fotos: Site Pólis