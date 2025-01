Cinema Itinerante do Museu de História e Ciências Naturais leva cultura e diversão a Minas Gerais

O Museu de História e Ciências Naturais vai dar início a uma iniciativa que promete democratizar o acesso à cultura: o PopCine – Circuito Popular de Cinema – Itinerante. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, o projeto busca levar o cinema a três cidades da Zona da Mata de Minas Gerais (Além Paraíba, Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro) por meio de uma sala de cinema itinerante, equipada com tecnologia de ponta e preparada para operar em locais sem acesso à rede elétrica.

Preparativos em Fase Final

A equipe do museu já realizou nos últimos dois meses todos os testes necessários para garantir o sucesso das sessões. Na última semana, foram testados os equipamentos de geração de energia, possibilitando a realização das exibições em áreas remotas, sem a necessidade de conexão com a rede elétrica. Além disso, os reparos na tela inflável de 8×12 metros estão em fase final, inclusive com o reparo no motor da tela, com previsão de conclusão ainda em dezembro. Esta tela gigante será o coração das projeções, proporcionando uma experiência cinematográfica imersiva para o público. Capas para as poltronas já estão prontas e a programação segue sendo elaborada por uma curadoria.

Desafios com o Clima

Apesar do entusiasmo e dos preparativos avançados, o projeto enfrentou um obstáculo climático no último final de semana. Devido à instabilidade do tempo, foram canceladas duas sessões agendadas para acontecer na frente do Museu de História e Ciências Naturais. A segurança dos equipamentos e o conforto do público são prioridades para a organização, que trabalha com estratégias para minimizar os impactos climáticos futuros, inclusive com a realização de sessões em locais fechados.

O Impacto do PopCine

O PopCine – Circuito Popular de Cinema – Itinerante tem como missão levar a magia do cinema a comunidades que não possuem acesso a salas comerciais. Ao combinar tecnologia itinerante com uma programação diversificada, o projeto promove o acesso gratuito à cultura, contribuindo para a formação de público e para a valorização do cinema nacional. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, em um edital do Governo de Minas Gerais.

O Que Vem por Aí?

Com os ajustes finais em andamento, as primeiras sessões estão prestes a ser retomadas, trazendo alegria e entretenimento para as famílias mineiras. O projeto já conta com uma programação rica, com filmes nacionais e internacionais, incluindo animações para crianças e obras que promovem reflexões sociais e culturais. Todas as licenças já foram adquiridas para as sessões.

O Museu de História e Ciências Naturais reafirma seu compromisso com a inclusão cultural e agradece o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, através dos recursos da Lei Paulo Gustavo e das comunidades envolvidas. Fique de olho nas redes sociais do museu para acompanhar o cronograma atualizado e não perder a oportunidade de vivenciar essa experiência cinematográfica única.

Com o PopCine, a sétima arte estará mais próxima de todos, reafirmando que o cinema é para todos e pode chegar aos lugares mais inesperados.

Texto e imagem: MHCN