Além Paraíba e região enfrentam previsões de chuvas fortes até março

Os próximos meses prometem ser de intensas chuvas e temperaturas elevadas para Além Paraíba e toda a região. De acordo com os institutos de meteorologia, o verão de 2025 será um dos mais chuvosos dos últimos anos, além de ser caracterizado por um aumento significativo nas temperaturas. A previsão para 2025 aponta para temperaturas até dois graus mais altas que a média para esta época do ano.

Com o aumento da temperatura, a formação de nuvens se intensifica, o que favorece o surgimento de chuvas fortes, especialmente no final da tarde e início da noite. Essa dinâmica tem deixado o solo saturado, aumentando os riscos de deslizamentos de terra, além de comprometer a estabilidade de casas situadas em áreas de risco.

A previsão aponta que a região de Além Paraíba enfrentará períodos de fortes chuvas até, pelo menos, meados de março de 2025. A população deve estar atenta aos alertas meteorológicos, uma vez que as chuvas também contribuem para o aumento do nível dos rios, como o Paraíba e o Limoeiro, que podem provocar alagamentos e cheias.

No caso do Rio Paraíba, já é possível observar um aumento significativo no seu nível, com a vazão bem maior do que o normal. Durante esta semana, a previsão é de que a cidade seja atingida por temporais que podem agravar ainda mais a situação.

Diante desse cenário, as autoridades e a população devem se preparar para os desafios impostos pelas condições climáticas, com especial atenção para áreas de risco e os impactos no tráfego e na segurança pública.