Mulher e homem são presos com grande quantidade de drogas em Sapucaia-RJ

Na sexta-feira, 10 de janeiro, uma mulher foi presa em Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, após desembarcar no condomínio Flor de Lins, popularmente conhecido como Flor da Manga. Ela transportava uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo aproximadamente 486 papelotes de cocaína e 138 tabletes de maconha, além de uma sacola contendo mais maconha.

De acordo com informações da polícia, a droga seria entregue a um homem que aguardava no ponto de ônibus nas proximidades. O suspeito também foi detido pelos policiais da 3ª Cia do 38° BPM.

A ocorrência foi registrada na 109ª Delegacia de Polícia (DP), onde os dois suspeitos foram autuados. A ação da polícia foi elogiada pela rapidez e eficiência, contribuindo para o combate ao tráfico de drogas na região.