Secretaria de Fazenda recebe selo internacional por boas práticas de recursos humanos

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) celebra mais uma conquista ao receber, pela quarta vez, o seloTop Employers. Com uma pontuação recorde de 87,5%, a certificação de 2025 consolida a SEF como referência em gestão de pessoas no setor público brasileiro.



O reconhecimento, concedido peloTop Employers Institute, destaca as práticas de excelência da secretaria em áreas como desenvolvimento de talentos, sustentabilidade, diversidade e inclusão.



O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (16/1), após um rigoroso processo de avaliação que analisou 255 critérios e exigiu comprovações robustas. O mínimo de pontuação para receber a certificação é 60%.



A superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da SEF, Blenda Couto, comemorou a conquista. “Chegar a 87,5% de pontuação é a prova de que nosso compromisso com as pessoas é real e consistente. A SEF não é apenas um lugar para trabalhar, é um espaço para crescer, aprender e fazer a diferença. Esse selo simboliza a força do nosso time e o impacto positivo que podemos gerar no serviço público”, declarou.



O que faz da SEF um Top Employer?



A SEF tem sido pioneira na valorização de servidores públicos, promovendo iniciativas que vão desde a capacitação técnica até a criação de um ambiente inclusivo e acolhedor. Programas de desenvolvimento de lideranças, trilhas de conhecimento, ações de bem-estar e investimentos em tecnologia são apenas algumas das estratégias que colocam a secretaria entre as melhores instituições para se trabalhar no Brasil.



Desde 2020, quando foi certificada pela primeira vez, a SEF tem elevado seus padrões ano após ano, se consolidando como uma referência nacional. As demais certificações ocorreram na sequência, em 2023 e 2024, além deste ano.



Reconhecimento que transforma



A conquista do selo Top Employers 2025 não é apenas um marco para a SEF, mas também para o setor público. Ao demonstrar que é possível aliar eficiência, inovação e cuidado com as pessoas, a SEF inspira outras instituições a seguirem o mesmo caminho.



“Cada avanço que conquistamos reflete diretamente no serviço que prestamos à sociedade mineira. E isso é o que nos motiva a continuar”, concluiu Blenda Couto.