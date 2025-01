Municípios mineiros já podem aderir ao ciclo 2025/2026 do Programa Saúde na Escola

Estão abertas as inscrições para que os municípios de Minas Gerais participem do Programa Saúde na Escola (PSE) Ciclo 2025/2026. A adesão deve ser realizada pelos gestores municipais das áreas de Saúde e Educação até o dia 21/3, por meio da plataforma e-Gestor AB, que pode ser acessada por este link .no módulo específico do PSE.



Segundo Nayara Resende Pena, coordenadora de Programas de Promoção da Saúde e Controle do Tabagismo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) , a expectativa é alcançar 100% de adesão dos 853 municípios mineiros.



“É fundamental a articulação e o planejamento conjunto das equipes de Saúde e Educação, por meio do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M), para a pactuação das escolas”, destaca. Ela enfatiza que o objetivo é incluir o maior número possível de escolas estaduais e municipais, abrangendo também a maior quantidade de estudantes em cada município.



“Reforçamos a importância da adesão dos municípios para que as ações do PSE contribuam com a saúde e o bem-estar dos estudantes mineiros, fortalecendo o vínculo entre saúde e educação em todo o estado”, conclui Nayara Resende.



Desenvolvimento integral e incentivo financeiro



O PSE é uma iniciativa do Ministério da Saúde que promove a integração entre as áreas de saúde e educação, realizado em ciclos bienais. O programa busca levar ações de prevenção de doenças, promoção e cuidado à saúde para os estudantes da rede pública de Educação Básica, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.



Os municípios que aderirem ao PSE receberão um incentivo financeiro federal, baseado no número de estudantes pactuados e no cumprimento dos indicadores de avaliação do ciclo.



Nayara Resende explica que o programa prevê, na adesão, a pactuação de escolas prioritárias, como creches e pré-escolas, escolas em áreas rurais, indígenas, quilombolas, em assentamentos, escolas que atendem medidas socioeducativas, escolas em que mais de 50% dos estudantes são membros de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, e escolas com oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA).



“O ciclo 2025/2026 prevê ainda um adicional financeiro para estimular a inclusão de estudantes em situação de vulnerabilidade”, ressalta a coordenadora.



Áreas temáticas e prioridades do ciclo 2025/2026



Para este próximo ciclo, as ações prioritárias incluem prevenção da violência, promoção da cultura da paz, verificação da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva, alimentação saudável e saúde mental. As ações do PSE estão organizadas nas seguintes áreas temáticas:

Saúde Mental;

Promoção da atividade física;

Alimentação saudável e prevenção da obesidade;

Promoção da cultura de paz e direitos humanos;

Prevenção das violências e dos acidentes;

Prevenção de doenças negligenciadas;

Verificação da situação vacinal;

Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST;

Prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas;

Saúde bucal;

Saúde auditiva;

Saúde ocular;

Prevenção à Covid-19 nas escolas;

Saúde mental.