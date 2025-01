Período de escolha para vagas de Remoção Estadual de servidores efetivos começa nesta quarta-feira (16/1)

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) inicia, nesta quarta-feira (16/1), o período de escolha de vagas de Remoção Estadual para os servidores efetivos do Quadro do Magistério da Rede Estadual de Ensino, dentro do Processo de Movimentação de Pessoal.



O sistema estará acessível até às 17h do dia 18/1/2025, continuando assim o Processo de Movimentação de Pessoal referente ao primeiro semestre de 2025. Para participar, os servidores devem acessar o site .



De acordo com a Comunicação SEE/DGEP - Movimentação nº 1/2025, os servidores que forem classificados na primeira rodada de atribuição de vagas devem assinar o Termo de Aceite nos dias 22 e 23/1. Aqueles classificados na segunda rodada realizarão a assinatura entre os dias 28 e 29/1.



A previsão é que o ato oficial de remoção seja publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 31/1. As novas lotações entrarão em vigor a partir do primeiro dia escolar de 2025, em 3/2, assegurando que os profissionais estejam em suas novas unidades desde o início do semestre.



Todas as informações detalhadas, incluindo o cronograma completo com os horários de cada etapa, estão disponíveis para consulta no Sistema de Movimentação de Pessoal da SEE/MG.



Cronograma