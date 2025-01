Obras de recuperação de rodovias na Zona da Mata entram na reta final

A recuperação de mais dois trechos de rodovias na região da Zona da Mata está em fase final de conclusão. As obras executadas na AMG-0520, entre Aracitaba e Oliveira Fortes, e na MG-452, entre Paiva e Oliveira Fortes, estão 85% concluídas e deverão ser finalizadas até o fim de fevereiro, conforme cronograma do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) . As intervenções integram o programa Caminhos pra Avançar, maior conjunto de investimentos na malha rodoviária de Minas nas últimas décadas.



Com recursos na ordem de mais de R$ 20 milhões, as obras promovem melhorias para cerca de cinco mil pessoas dos municípios de Aracitaba, Oliveira Fortes e Paiva e outras 200 mil de forma indireta, considerando a área de influência da rodovia. Além disso, o trecho da MG-452 faz a conexão entre as BRs 040 e 262, encurtando caminhos e dando mais mobilidade para a região.



O diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, explica que, para receber um novo asfalto, as rodovias passam por correções de danos e reciclagem no pavimento existente e, por fim, recebem uma nova capa asfáltica e nova sinalização.



“Além dos serviços de recuperação funcional, são realizados serviços de recuperação de erosões existentes ao longo dos dois seguimentos e serviços de drenagem”, completa.



O trecho foi todo recuperado e sinalizado. Atualmente, as equipes do DER-MG se dedicam aos serviços de drenagem do trecho.



Autorizadas em fevereiro de 2024, as obras geraram cerca de 44 empregos diretos e outros 128 indiretos serão gerados na região, durante a execução dos serviços.



Caminhos pra Avançar



O Governo de Minas implementou o Caminhos pra Avançar com mais de 5,5 mil quilômetros de vias contempladas. Combinando investimentos públicos e privados, o programa visa transformar a infraestrutura viária e impulsionar o desenvolvimento regional.



Dentro desse programa são previstas a recuperação de mais de 3,5 mil quilômetros de estradas divididos em dois tipos de obras rodoviárias. O primeiro focado em pavimentar segmentos rodoviários que impulsionaram o desenvolvimento econômico de regiões e a construção de grandes pontes. Já o outro tipo de obra é concentrado em realizar a recuperação funcional de pavimento de trechos viários.