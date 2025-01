Túlio Maravilha encanta torcedores em evento no Indepa

O Esporte Clube Independente foi palco de uma celebração especial para os amantes do futebol no último domingo. O ídolo botafoguense Túlio Maravilha marcou presença no clube, jogando ao lado de atletas das categorias master e veterano em uma partida histórica que emocionou a torcida local.

O jogo, iniciado às 10h e transmitido ao vivo pelo canal Indepa TV no YouTube, reuniu um combinado de associados torcedores do Botafogo, chamado Indepa Fogão, com Túlio vestindo a icônica camisa 7, contra o time Indepa Master, formado por torcedores de outras equipes.

Antes do apito inicial, o clube prestou uma emocionante homenagem a Euber Sabino, torcedor símbolo do Botafogo na região, que faleceu em 2023. Túlio Maravilha entregou uma placa de reconhecimento aos filhos e bisnetos de Euber, em um gesto que uniu emoção e respeito à memória do torcedor.

Dentro de campo, o carisma do camisa 7 se refletiu no placar. Túlio marcou três gols e liderou o Indepa Fogão na vitória por 4 a 2. Wesley também deixou o dele para os botafoguenses, enquanto Jorge Eduardo e Luiz Paulo descontaram para o Indepa Master.

O evento foi marcado não apenas pelos gols, mas também pela simpatia e atenção de Túlio Maravilha com o público. Durante toda a programação, o craque atendeu fãs, tirou fotos e distribuiu autógrafos com sua alegria característica, conquistando torcedores de todas as equipes.

Após o jogo, Túlio participou de uma confraternização com os associados do clube e ainda sorteou brindes para os presentes, encerrando o evento com chave de ouro.

O dia foi, sem dúvida, uma verdadeira festa para o futebol no Esporte Clube Independente, deixando um legado de alegria e boas lembranças para os torcedores que vivenciaram de perto o carisma e o talento de um dos maiores ídolos do Botafogo.