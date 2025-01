Rádio 102,7 FM passa a se chamar C-COM FM em evento marcante em Além Paraíba

Em um evento repleto de emoção e celebração, a rádio 102,7 FM inaugurou sua nova identidade, passando a se chamar C-COM FM. A cerimônia, realizada em Além Paraíba na manhã de segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, marcou o início de uma nova era para a emissora, com a estreia da nova vinheta transmitida ao vivo às 09h05.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, colaboradores e convidados especiais. Entre os destaques estavam o diretor da emissora, Carlos Eduardo Lagreca Alves, acompanhado de sua esposa, Alessandra Corrêa da Costa Alves; o ex-prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Junior; o pároco da Paróquia São José, Cônego Edmilson Ferreira; a gerente executiva da Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba (ACEAP), Alina Gomes; e o Soldado Daniel Magalhães Dias, representando o 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Juiz de Fora.

A equipe da C-COM TELECOM, locutores, colaboradores e demais membros da emissora também estiveram presentes, reforçando o clima de união e entusiasmo pelo novo momento. Durante o evento, o diretor Carlos Eduardo Lagreca destacou que a mudança na marca representa a realização de um sonho pessoal e um importante investimento no setor de radiodifusão.

“A ideia de investir no rádio surgiu para aproximar nossa marca dos clientes e também para realizar um sonho de infância. Com os inúmeros investimentos na C-COM FM, esta será, em breve, uma das maiores emissoras da região, alcançando dezenas de cidades via rádio”, afirmou Carlos, emocionado.

Nascido em São José do Vale do Rio Preto (RJ), Carlos sempre teve uma ligação especial com o rádio. Durante a infância, desmontava aparelhos para entender seu funcionamento, e na adolescência, visitava emissoras, alimentando sua paixão pelo meio de comunicação. Hoje, além de empresário de sucesso no setor de telecomunicações, ele lidera a C-COM FM, que promete oferecer aos ouvintes conteúdos de qualidade, abrangendo cultura, informação e entretenimento para Além Paraíba e toda a macrorregião.

A chegada da C-COM FM simboliza não apenas uma transformação na identidade da rádio, mas também um compromisso renovado com a comunidade e os ouvintes da região. A frequência 102,7 FM segue como referência de conexão, inovação e proximidade com seu público.