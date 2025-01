Dona Santinha celebrou 100 anos de uma vida dedicada à educação

No dia 04 de janeiro de 2025, Bernardina Senra Fernandes, mais conhecida como ‘Dona Santinha’, celebra um marco extraordinário: seus 100 anos de vida. Nascida em Tombos/MG, em 1925, filha de Raul Ferreira Senra e Olga Pereira Senra, Dona Santinha construiu uma trajetória marcada por sua dedicação à educação, especialmente no município de Além Paraíba/MG, onde deixou um legado inestimável.

A família Senra, natural de Santo Antônio do Aventureiro/MG.

Ainda adolescente, ela estudou em Niterói/RJ, mas logo retornou à sua terra natal, onde começou sua trajetória profissional como professora na antiga Escola Edelberto Filgueira, atualmente conhecida como Escola Municipal Jardim Paraíso.

Seu trabalho e dedicação à educação a levaram a ocupar a diretoria do Colégio Fausto Gonzaga, no bairro Jaqueira. Ela também foi uma das idealizadoras do Colégio Sabidinho. Por um curto período, Dona Santinha assumiu o cargo de Secretária de Educação durante a gestão do saudoso professor José Alves Fortes, então prefeito de Além Paraíba.

Além da contribuição profissional, Dona Santinha teve uma vida familiar conhecida. Casada com Waldyr Fernandes da Silva, comerciante de Além Paraíba, ficou viúva em 1977, ano em que também se aposentou. Juntos, tiveram seis filhos: Bernadete, professora; Mauro Senra, professor e historiador; Flávio Senra, Diretor/Editor Jornal Além Parahyba; Maria Helena; Miriam Senra, professora aposentada; e, Paulo Sérgio. A família cresceu com sete netos — Clarice, Camila, Emanuella, Tammy, Luiza, Júlia e Eduardo — e dois bisnetos: os americanos Luke Marcos e Lily Rose.

Anos após a viuvez, o destino trouxe um capítulo especial em sua vida: o reencontro com seu primeiro namorado, Roberto Lopes Calheiros Gomes. Roberto mudou-se para Além Paraíba, e o casal compartilhou muitos anos de vida juntos, mostrando que o amor pode renascer em qualquer momento da vida.

Dona Santinha é reconhecida por sua sabedoria e alegria de viver. Sua frase de vida, “Por esses momentos, vale a pena viver”, traduz o otimismo que a acompanha ao longo do tempo.

Com um século de história repleto de realizações e contribuições, Bernardina Senra Fernandes continua sendo uma inspiração para todos que têm o privilégio de conhecê-la. O centenário de Dona Santinha é celebrado não apenas por sua família, mas por toda a comunidade de Além Paraíba, que agradece por sua dedicação.