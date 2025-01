Natal Solidário aconteceu na Creche do Campo Alegre 

Aconteceu no dia 10 de dezembro de 2024, na Creche do Campo Alegre, uma das unidades de ensino da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, situado no bairro do mesmo nome, mais um Natal Solidário comandado pelo casal Neila Santos e Silvio Tassi.

A Ação Solidária nasceu de um sonho idealizado em uma Novena de Natal nos anos 2000 entre amigos e vizinhos do casal e a cada ano mais voluntários se juntam nessa força tarefa reforçando a equipe de voluntários de mais de 200 pessoas, que apadrinham as crianças e as presenteiam com uma sacola recheadas de brinquedos, material escolar e também com uma cesta básica, reforçando o Natal das famílias assistidas.

O Papai Noel chegou de mansinho sendo recebido pelas crianças. Foi uma linda festa regada de muito amor, fraternidade, união e trabalho em equipe e que, com toda certeza, ficará para sempre no coração das crianças.

Aos amigos e colaboradores Neila deixou um recado: " É com o coração repleto de gratidão que viemos agradecer a cada um de vocês que se uniu a nós em mais um Natal Solidário.

Por mais de 20 anos esse projeto tem feito a diferença na vida de tantas crianças trazendo alegria em um momento tão especial.

A partilha é um gesto de amor que reflete o verdadeiro espírito do Natal! Através dela a mensagem de Cristo, que veio ao mundo para nos ensinar que o amor é o maior presente que podemos oferecer, se mantém viva!"

(Texto: Sônia Carvalho/ Fotos: Neila Santos Tassi, Maísa Lemgruber)