Secretaria de Educação anuncia convocação de aprovados em concurso público

A Secretaria Municipal de Educação de Além Paraíba, sob a gestão de Rosane Rios Barbosa, anunciou que em breve terá início a convocação dos aprovados no concurso público realizado pela administração anterior para a área da educação. A informação foi divulgada por Rosane em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com a secretária, o concurso já foi homologado e, neste momento, estão sendo tomadas as providências necessárias para avançar no processo. Entre as etapas, destaca-se a definição das vagas disponíveis, que será seguida pela chamada dos aprovados.

O concurso representa um importante passo para a valorização da educação no município, atendendo à necessidade de reforço no quadro de servidores da rede municipal de ensino.

A convocação dos aprovados é aguardada com expectativa, sobretudo pelos candidatos que participaram do certame.

Fonte: Rádio CPN – Reinaldo Tavares