Prefeito de Além Paraíba anuncia novos nomes para cargos no esporte municipal

O prefeito de Além Paraíba, Dr. Paulo Goldstein, anunciou mais dois nomes que irão compor seu governo. As novas indicações têm como foco a área esportiva do município, com o ex-vereador José Maria Silva, conhecido como Tuquinha, e Matheus Viana Felipe, o Mixirica, assumindo funções estratégicas.

Tuquinha, que já foi presidente da Liga de Desportos de Além Paraíba, ficará responsável pela gestão do futebol local, incluindo a administração do Estádio Municipal e do espaço esportivo Dr. Miguel Belmiro de Souza, o Vassourão. Já Mixirica assumirá a coordenação geral das iniciativas esportivas, dentro da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Ambos possuem experiência na política local. Tuquinha exerceu mandato como vereador, mas não conseguiu a reeleição nas últimas eleições, obtendo 317 votos. Mixirica, que também disputou uma vaga na Câmara, alcançou 315 votos, permanecendo, assim como Tuquinha, na suplência.

A escolha dos dois não causou surpresa, já que é comum prefeitos recém-empossados prestigiarem lideranças políticas com boa votação, ainda que não eleitas, em cargos comissionados. Além disso, a indicação de Tuquinha, que apoiou outra candidatura a prefeita nas eleições passadas, demonstra um gesto político estratégico de Dr. Paulo para ampliar sua base de apoio.

Os dois já começaram a trabalhar. Tuquinha esteve no Estádio Municipal fotografando o campo, enquanto Mixirica participou de uma reunião na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, alinhando projetos com a equipe técnica.

As nomeações reforçam o compromisso da nova gestão com o esporte em Além Paraíba, área considerada essencial para o lazer e o desenvolvimento da juventude no município.