LIESA Divulga Calendário de Ensaios Técnicos para o Rio Carnaval 2025

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) divulgou em outubro o calendário oficial dos ensaios técnicos para o Rio Carnaval 2025. As atividades terão início no próximo sábado, dia 25 de janeiro, e se estenderão até a semana anterior aos desfiles.

Uma das principais novidades deste ano é que cada escola de samba realizará dois ensaios técnicos. O primeiro será tradicional, enquanto o segundo, intitulado teste de luz e som, contará com o mesmo sistema de som e iluminação usado nas apresentações oficiais na Sapucaí.

Confira o calendário completo:

25/01

• 20h - Unidos de Padre Miguel

• 21h30 - Unidos da Tijuca

• 23h - Mocidade Independente

1º/2

• 20h - Paraíso do Tuiuti

• 21h30 - Beija-Flor

• 23h - Mangueira

8/2

• 20h - Vila Isabel

• 21h30 - Portela

• 23h - Grande Rio

15/2

• 20h - Salgueiro

• 21h30 - Imperatriz Leopoldinense

• 23h - Viradouro

20/2 (Teste de Luz e Som)

• 20h - Unidos de Padre Miguel

• 21h30 - Unidos da Tijuca

• 23h - Mocidade Independente

21/2 (Teste de Luz e Som)

• 20h - Paraíso do Tuiuti

• 21h30 - Beija-Flor

• 23h - Mangueira

22/2 (Teste de Luz e Som)

• 18h - Lavagem

• 20h - Vila Isabel

• 21h30 - Portela

• 23h - Salgueiro

23/2 (Teste de Luz e Som)

• 20h - Grande Rio

• 21h30 - Imperatriz Leopoldinense

• 23h - Viradouro

Os ensaios técnicos são uma oportunidade para as escolas realizarem ajustes finais e oferecem ao público uma prévia do espetáculo que será apresentado no desfile oficial.