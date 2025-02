Início das atividades da Câmara Municipal de Além Paraíba marca o começo do ano legislativo

A Câmara Municipal de Além Paraíba inicia oficialmente suas atividades no ano legislativo de 2025 na próxima segunda-feira, 03 de fevereiro. A primeira audiência da nova legislatura está marcada para as 15h do mesmo dia, dando início aos trabalhos do poder legislativo local. Além disso, a expectativa é que as primeiras discussões tratem de temas relevantes para a cidade, como infraestrutura, saúde, educação e segurança.

No dia 1º de janeiro de 2025, os vereadores eleitos, assim como o prefeito Dr. Paulo Goldstein e sua vice, Guará das Voluntárias, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal. Durante a posse, também ocorreu a eleição da nova mesa diretora da Câmara, com a definição dos cargos de presidente, vice-presidente e secretários.

O vereador David da Paz foi eleito presidente da Câmara Municipal, assumindo a liderança do legislativo local. Ao seu lado, foram escolhidos os vereadores Lerinho Ribeiro como primeiro-secretário, Fernando Cruz como vice-presidente, e Pastor Paulinho como segundo-secretário. Com a nova mesa diretora formada, a expectativa é que os parlamentares priorizem o diálogo com a população e as demandas locais, com o objetivo de aprimorar a gestão pública e promover o desenvolvimento de Além Paraíba.

A cerimônia de posse, que contou com a presença de autoridades municipais e de um público expressivo, foi marcada por um clima de renovação e comprometimento com o futuro da cidade. Durante a sua fala, o presidente eleito, David da Paz, ressaltou a importância de um trabalho conjunto e colaborativo entre os vereadores, o executivo municipal e a população, destacando que sua gestão estará focada em dar voz à comunidade e trabalhar de forma transparente e eficiente.

Com a definição da nova mesa diretora e o início das atividades legislativas, a Câmara Municipal de Além Paraíba se prepara para dar continuidade aos seus trabalhos, com foco na legislação e no atendimento às necessidades da população. O início do ano legislativo é, assim, um marco importante para os próximos desafios que o município enfrentará, com a expectativa de um trabalho pautado pela ética, transparência e dedicação ao bem-estar dos cidadãos.

Os 13 vereadores são: Fernando Cruz, Criolo, Pindura, David da Paz, Fábio Neto, Pastor Paulinho, Reginaldo Regissom, Mateus Cruz, Oberdan Moreira Rocha, Lerinho Ribeiro, Débora Madalena, Mônica da Motinha e Gilsinho da Novidade.