Matrículas Abertas para o CCAA: Oportunidade para aprender Inglês e Espanhol com confiança

O CCAA, referência no ensino de idiomas, está com matrículas abertas para 2025 nas unidades de Além Paraíba/MG, Carmo/RJ, Volta Grande/MG e Sapucaia/RJ. Com uma metodologia de eficácia comprovada e um ambiente preparado para estimular o aprendizado natural, o CCAA oferece cursos de inglês e espanhol para todas as idades.

Novidade: Baby Class para Crianças de 3 anos

A grande novidade deste ano é a abertura de duas novas turmas do Baby Class, voltadas para crianças de 3 anos, com opções de aula pela manhã e à tarde. O objetivo é proporcionar um primeiro contato com o idioma de forma lúdica e natural.

3 motivos para seu filho Falar Inglês sem perder o melhor da infância:

✔️ Material especializado: Desenvolvido por pedagogos e especialistas para garantir um aprendizado envolvente.

✔️ Ambiente adequado: Salas de aula adaptadas para a idade da criança, proporcionando conforto e interação.

✔️ Método exclusivo: Aprendizado com fantoches, músicas e brincadeiras, tornando o inglês parte do dia a dia dos pequenos.

Cursos para todas as idades

O CCAA possui cursos adaptados para diferentes fases da vida, garantindo que o aprendizado aconteça de forma envolvente e eficiente:

Infantil (3 a 9 anos):

• Baby Class (3 a 5 anos): Aulas lúdicas com músicas e atividades interativas para estimular o aprendizado natural.

• Kids’ Course (6 a 9 anos): Aulas dinâmicas com vídeos e exercícios interativos, incentivando a comunicação oral desde cedo.

Pré-adolescentes (10 e 11 anos): Curso interativo que acompanha a energia e a evolução dos alunos.

Adolescentes (a partir de 12 anos): Conteúdo alinhado ao universo jovem, tornando o aprendizado mais atrativo.

Adultos (a partir de 16 anos): Seja para crescer profissionalmente, viajar ou se comunicar com fluência, o CCAA oferece um curso estruturado para todas as necessidades.

A Qualidade do CCAA

O diferencial do CCAA está no seu método exclusivo, que garante que os alunos falem com confiança. Todos os professores são treinados pela matriz do CCAA, garantindo um ensino de excelência.

No CCAA, o aluno tem 100% de flexibilidade para escolher, a cada aula, como deseja aprender:

Online ao vivo ou presencial, sempre com a mesma turma e o mesmo professor.

Isso significa que, independentemente da escolha, a qualidade do ensino e o acompanhamento do aluno são mantidos, garantindo um aprendizado eficaz e contínuo.

Garanta sua Vaga!

As matrículas para 2025 já estão abertas! Não perca essa oportunidade de aprender inglês ou espanhol de forma natural, prática e envolvente.

Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp: (32) 98701-2684 ou (22) 2050-3803.

Venha para o CCAA e se solte no inglês e no espanhol com confiança!