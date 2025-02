Diocese de Leopoldina anuncia afastamento do Cônego Marcelo Barros

A Diocese de Leopoldina informou nesta quinta-feira, 30 de janeiro, através de Nota, o afastamento do Cônego Marcelo Sérgio de Barros, por tempo indeterminado.

De acordo com o texto, a medida foi adotada após o pedido feito pelo próprio padre, no dia 22 de janeiro, porém, também menciona, sem informar o motivo, a instalação previa de investigação para apurar “circunstâncias, indícios de eventuais delitos do referido sacerdote”.

Marcelo Sérgio de Barros foi elevado a Cônego recentemente e, em 2020, ainda pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Leopoldina onde ingressou em 2014, assumiu a missão de administrar os bens da Igreja.