Rádio CPN FM já está transmitindo sua programação de seus novos e modernos estúdios na Ilha do Lazareto

A Rádio Cultura de Porto Novo, considerada a primeira e mais importante emissora da região, entrou para a história com uma grande mudança em sua trajetória. Após a compra da emissora da família Fazolato pelo radialista Manoel Américo Salles, em parceria com a Professora Heliana Rozante Salles, a rádio agora é oficialmente chamada de Rádio CPN FM 100,9. O processo de transição foi concluído com a atualização de toda a documentação nos órgãos responsáveis, como a Junta Comercial, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Com uma história sólida e respeitada no rádio mineiro, Manoel Américo Salles, um dos radialistas mais consagrados da região, agora é o novo proprietário da emissora que o ajudou a conquistar reconhecimento como uma das vozes mais respeitadas do estado. Juntamente com sua esposa, Professora Heliana Rozante Salles, ele agora se dedica ao futuro da emissora, que passou a contar com uma nova sede e uma estrutura ainda mais moderna e funcional.

A Rádio CPN FM 100,9 agora está localizada na Ilha do Lazareto, no primeiro andar, sobre o Sindicato dos Produtores Rurais de Além Paraíba. Com a mudança de endereço, a emissora passou a contar com novos estúdios, mais amplos e modernos. A estrutura conta com dois estúdios, sala de administração, sala de jornalismo e outras dependências, todos equipados com tecnologia de ponta, que garantem uma qualidade de som superior e uma experiência de trabalho mais confortável para os profissionais da rádio.

A programação da emissora teve uma breve interrupção no início de janeiro, quando a rádio ficou no ar transmitindo apenas música através de um estúdio auxiliar enquanto os novos estúdios estavam sendo finalizados e todos os equipamentos foram colocados em funcionamento. No dia 13 de janeiro, a programação voltou ao normal, e a Rádio CPN FM 100,9 começou a operar plenamente em suas novas instalações.

A modernidade está presente em todos os detalhes: desde os estúdios climatizados até a iluminação de LED que proporciona um ambiente agradável. Além disso, a emissora conta com televisores de 50 polegadas, que permitem maior interação e flexibilidade nas transmissões, e uma varanda com vista panorâmica, oferecendo um ambiente mais agradável para os funcionários e visitantes.