Violência contra a mulher cresce em Além Paraíba: mais de 880 vítimas em quatro anos

Além Paraíba enfrenta um cenário alarmante de violência doméstica e familiar contra mulheres. Entre 2020 e 2024, mais de 880 mulheres foram vítimas desse tipo de crime no município, conforme dados do Portal de Dados Abertos do Estado de Minas Gerais. O levantamento, divulgado pela advogada Bianca Trindade, revela um crescimento preocupante nos registros, especialmente em 2024.

Os números mostram a variação ao longo dos últimos cinco anos:

• 2020 – 175 vítimas

• 2021 – 141 vítimas (queda de 19,4%)

• 2022 – 193 vítimas (aumento de 36,8%)

• 2023 – 165 vítimas (queda de 14,5%)

• 2024 – 208 vítimas (aumento de 26%)

O dado mais alarmante de 2024 é que, em média, a cada dois dias, uma mulher foi vítima de violência em Além Paraíba. O município registrou o maior número de casos dos últimos cinco anos, mostrando que, apesar de algumas quedas pontuais, a violência continua sendo uma realidade preocupante.

O que está acontecendo?

Diante desses números, surge a reflexão: o que tem levado a esse aumento? A falta de políticas públicas eficazes? A necessidade de mais fiscalização e campanhas de conscientização? Ou o fato de que mais mulheres estão buscando apoio e denunciando seus agressores?

A violência contra a mulher não pode ser vista como um problema individual, mas sim como uma questão social que exige ação e compromisso de toda a sociedade.

Denunciar é essencial

O combate à violência doméstica passa por denúncias, acolhimento e proteção às vítimas. Canais como o Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher) e o Disque 190 (Polícia Militar) estão disponíveis para garantir que essas mulheres não fiquem sozinhas.

A informação precisa ser compartilhada para que mais vítimas saibam que não estão sozinhas. Não se cale! Denuncie.