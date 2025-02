Adolescente de Sumidouro é apreendido suspeito de envenenar os pais

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã de segunda-feira (3) na zona rural de Sumidouro, na Região Serrana do Rio, suspeito de envenenar o pai e a mãe. O adolescente confessou, segundo a polícia, que colocou chumbinho no suco preparado pela mãe. O crime aconteceu no domingo (2).

O casal foi internado e teve alta nesta terça-feira (4), mas o pai do suspeito passou mal e teve que ser internado novamente. Além da apreensão do adolescente, a polícia também apreendeu a garrafa que continha o suco envenenado e a embalagem do chumbinho.

“Ele ia levar um suco que a mãe preparou para o pai. Ele passou em determinado local, conseguiu o chumbinho, e aí ele acabou misturando o chumbinho nesse suco. Levou para o pai, o pai estranhou o gosto e, de fato, acabou mandando voltar. Ele levou o suco de volta para casa e a mãe, estranhando o sabor, decidiu tomar também”, disse o delegado titular da 111ª Delegacia de Sumidouro, Henrique Pessoa.

Apesar do jovem ter confessado se tratar de chumbinho, a Polícia Civil vai encaminhar o material para perícia ainda nesta semana.

Ainda de acordo com as investigações, depois que os pais foram encaminhados ao hospital, o adolescente ainda colocou um saco de chumbinho no quarto do pai para simular uma tentativa de suicídio. O garoto disse que sofria agressões do pai, mas a família nega as informações.

A polícia acredita que exista uma terceira pessoa envolvida no caso.

“Agora as diligências continuam na medida em que a gente sabe que existe uma terceira pessoa, que teria de alguma forma ajudado isso. É bom que fique claro que esses fatos são muito graves, mas que a Polícia Civil, invariavelmente, consegue chegar à autoria de forma sempre muito rápida e eficiente”, finalizou o delegado.