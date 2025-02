OAB Além Paraíba em parceria com ESA-MG realizou curso sobre o sistema E-Proc

A Faculdade de Ciências da Saúde Archimedes Theodoro (FEAP), no Campus Vila, sediou o curso sobre o sistema E-Proc, promovido em parceria entre a 110ª Subseção da OAB e a Escola Superior da Advocacia de Minas Gerais (ESA-MG). O evento contou com 44 participantes e ocorreu das 18h às 22h30.

O curso foi ministrado pelo Dr. Yuri Fernandes, da cidade de Barbacena/MG, e teve como principal objetivo esclarecer o funcionamento do E-Proc, sistema que será implantado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6). Durante as aulas, foram abordadas as funcionalidades da plataforma, suas vantagens em relação aos sistemas anteriores e as mudanças que trará para o dia a dia da advocacia e do judiciário.

Ao final do curso, os participantes receberam certificação, que pode ser retirada diretamente no site da ESA-MG. A capacitação reforça o compromisso da 110ª Subseção da OAB e da ESA-MG com a qualificação contínua dos profissionais do Direito, garantindo a adaptação às novas ferramentas tecnológicas do sistema judiciário.