Escolas Estaduais de MG se preparam para receber estudantes na volta das férias

Com a aproximação do fim das férias escolares, cresce a expectativa dos estudantes para o retorno às aulas, marcado para o dia 10, segunda-feira, que dará início ao ano letivo de 2025.Para garantir um ambiente acolhedor e funcional, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação, está promovendo melhorias nas escolas, incluindo pintura, troca de telhados, limpeza de caixas d’água, poda de árvores e reformas. Essas ações, viabilizadas por meio do recurso de manutenção predial que destinou aproximadamente R$ 156 milhões para reparos nas unidades escolares, conservam as estruturas e garantem segurança, especialmente diante do período de chuvas.