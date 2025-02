Prefeitura de Pirapetinga confirma atração para o carnaval

A Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG continua trabalhando na organização do carnaval do município e confirmou, através de suas redes sociais, que a cantora Marvvila se apresentará no “Carnaval Verão Tropical” 2025. Essa é a primeira atração confirmada para o Carnaval 2025 de Pirapetinga.

O Carnaval Verão Tropical acontecerá de 28 de fevereiro à 04 de Março de 2025 na Avenida Governador Benedito Valadares no Centro da cidade, e terá uma programação intensa com atrações de diversos estilos musicais.