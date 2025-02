A Prefeitura de Além Paraíba recebeu R$ 1 milhão 237 mil reais 418 reais do governo do estado a título de repasse líquido da cota-parte do ICMS no mês de janeiro de 2025.

A previsão de arrecadação do município este ano com o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é de R$ 15 milhões 870 mil reais.

Vale destacar que durante o ano passado Além Paraiba recebeu R$ 14 milhões 844 mil 526 reais 63 centavos.

Os dados estão disponíveis no site do governo de Minas www.fazenda.mg.gov.br