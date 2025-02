Idoso foragido há 15 anos é preso por homicídio cometido em Além Paraíba

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quinta-feira (6/1), um homem de 76 anos acusado de um homicídio ocorrido em 2009, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. O indivíduo foi localizado na região de Boa Vista, próxima ao distrito de Pião, no município de Sapucaia, estado do Rio de Janeiro.

A captura foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba, após cruzamento de informações do setor de inteligência e uma denúncia anônima. O suspeito estava foragido há 15 anos.

O crime ocorreu durante uma festa no bairro Goiabal, em 2009. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Daniele Alves Ribeiro, o investigado se envolveu em uma briga com um jovem de 25 anos e o atingiu com golpes de faca em via pública. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Desde então, o suspeito fugiu e permaneceu foragido. A investigação resultou em seu indiciamento e, em 2018, a Justiça mineira expediu um mandado de prisão preventiva contra ele.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.