Veículo roubado é recuperado em operação conjunta na BR-116, em Além Paraíba

Uma operação integrada entre a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão do suspeito, na tarde de terça-feira, 4 de fevereiro, na BR-116, em Além Paraíba (MG).

A ação teve início após informações repassadas pelos setores de inteligência do 68º Batalhão da PMMG, da PRF e da 52ª Companhia PM, indicando que um Ford Ecosport XLT 2.0 Flex, de cor prata e placas HLA3D01, furtado no município de Frei Inocêncio (MG), estaria em deslocamento na rodovia, em direção a Além Paraíba.

Diante das informações, as equipes montaram um cerco policial e conseguiram localizar o veículo estacionado no Posto Auto da Serra II, no km 808 da BR-116. Durante a abordagem, o condutor foi identificado como M.S.B., de 23 anos, que confessou o furto e ainda relatou ter fugido sem pagar um abastecimento.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado, enquanto o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Polícia Judiciária, após a realização de exames médicos.

Efetivo policial envolvido na operação