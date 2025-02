Bebê e outros três ocupantes saem ilesos em incêndio de carro

Na manhã desta quarta-feira (05/02), um veículo alugado e a serviço da Secretaria de Saúde de Argirita apresentou problemas mecânicos e incendiou-se na BR-267, entre os quilômetros 23 e 24, próximo ao trevo do Café Roxo, no sentido Argirita/MG.

O veículo transportava quatro pessoas: o motorista, uma mãe que havia recebido alta hospitalar no Hospital São Salvador, em Além Paraíba, seu filho recém-nascido e a avó do bebê. Graças à rápida ação do motorista, todos os ocupantes foram retirados do veículo com segurança, e não houve feridos.

De acordo com nota oficial da Prefeitura de Argirita, o motorista percebeu sinais de falha no painel digital e perda de potência no veículo. Ao estacionar no acostamento, identificou o início do incêndio. Ele imediatamente retirou os passageiros, acionou a Prefeitura e os órgãos responsáveis, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, para as providências necessárias.

Ninguém saiu ferido por causa do incidente. As causas do mesmo ainda estão sendo apuradas. A Prefeitura de Argirita informou que já solicitou à empresa responsável a substituição do veículo para garantir a continuidade dos serviços de transporte de pacientes.