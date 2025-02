Mulher é encontrada morta dentro de caixa d’água em Cataguases

Uma mulher de 31 anos foi encontrada sem vida dentro de uma caixa d'água em um imóvel desabitado na Rua Alcides Alves Araújo, no Bairro Primavera, em Cataguases, na manhã desta quinta-feira (6 de fevereiro de 2025). A descoberta foi feita por uma enfermeira do posto de saúde local, que, após ser informada por moradores sobre a presença de um corpo no local, acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Paloma Ribeiro dos Santos, havia sido vista na noite anterior acompanhada de um homem de 41 anos. Este indivíduo relatou às autoridades que ambos consumiam bebidas alcoólicas no imóvel quando Paloma decidiu entrar na caixa d'água para se refrescar devido ao calor. Ele afirmou que, ao perceber que ela estava passando mal, deixou o local sem prestar socorro. O homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e poderá responder por omissão de socorro.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e não encontrou sinais visíveis de violência no corpo da vítima. O Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal de Leopoldina. A causa da morte está sob investigação pela Polícia Civil.