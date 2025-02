Com o início do pagamento do IPVA em Minas, Além Paraiba começa a receber valores mais significativos referentes ao Imposto Sobre Circulação de Veículos Automotores.

Em janeiro deste ano a prefeitura municipal recebeu do governo do Estado R$ 1 milhão 18 mil 869 reais 85 centavos referentes a cota-parte do IPVA 2025.

A previsão de arrecadação para este ano com o IPVA em Além Paraiba é de R$ 10 milhões 409 mil.