MG registra a primeira morte por chikungunya em 2025

Minas Gerais registrou a primeira morte causada pela febre chikungunya em 2025, conforme boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado nesta quinta-feira (6).

A vítima é uma idosa entre 80 e 89 anos, residente da cidade de Arceburgo, no Sul do Estado, e que possuía comorbidades. De acordo com o executivo estadual, além do óbito confirmado, a Secretaria de saúde investiga outra morte suspeita de ter sido causada pela chikungunya. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o caso.

Até a última atualização na quarta-feira (7), foram registrados 2.174 casos prováveis de chikungunya em território mineiro, dos quais 1.636 foram confirmados.

A cidade com maior número de casos é Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 1.301 notificações.