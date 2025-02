Prefeito de Além Paraíba denuncia rombo de R$ 20 milhões no Hospital e irregularidades herdadas de gestões anteriores

Na primeira reunião da Câmara Municipal de Além Paraíba, realizada na primeira segunda-feira deste mês de fevereiro de 2025, o prefeito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein fez um pronunciamento contundente sobre os desafios encontrados ao assumir a administração. O destaque ficou por conta da situação do Hospital São Salvador (HSS), que acumula um déficit superior a R$ 20 milhões, além de diversas irregularidades herdadas de gestões anteriores.

Segundo o prefeito e seu Secretário de Saúde Flávio Falcão, o Hospital São Salvador, que passou por uma intervenção municipal controversa há três anos, enfrenta uma crise financeira sem precedentes. Durante a intervenção, uma auditoria foi contratada pela gestão anterior, mas os relatórios nunca foram divulgados. Além disso, apesar de um aporte municipal de mais de R$ 10 milhões pelo governo Miguel Belmiro de Souza Júnior, o saldo da dívida cresceu significativamente. A situação é tão grave que poderá levar ao fechamento da casa de saúde de Além Paraíba. O atual prefeito fez um apelo aos vereadores e à população em geral, demonstrando que a crise só será superada com a união de todos.

Outros problemas encontrados

Além da crise no HSS, o prefeito relatou, em sua participação na Câmara, diversas falhas na administração municipal, incluindo:

Frota pública sucateada, com veículos sem manutenção e multas acumuladas.

Serviços essenciais precarizados, como limpeza urbana e infraestrutura.

Contratos sem fiscalização e prédios públicos deteriorados.

Possíveis irregularidades na compra do imóvel da Casa de Passagem e em contrato com a concessionária de transporte público no município.

Perda de recursos estaduais e federais, como um repasse de R$ 1 milhão do ICMS Esportivo devido à falta de um Conselho Municipal de Esportes.

O Dr. Paulo Henrique afirmou que seu primeiro mês de governo foi dedicado a "apagar incêndios" e prometeu rigor na apuração das irregularidades.

O secretário municipal de Saúde, Flávio Falcão, que segue à frente da Intervenção Municipal no HSS também acompanha a situação e tem participado das discussões sobre a recuperação do hospital.

Próximos passos

O prefeito se comprometeu a apresentar soluções para os problemas e garantiu que todas as medidas necessárias serão tomadas para restabelecer a normalidade na administração e garantir a transparência na gestão do Hospital São Salvador.

No próximo sábado, 8 de fevereiro, Dr. Paulo Henrique e Flávio Falcão participarão do Programa Roda Viva, na rádio CPN 100.9 FM, das 10h às 12h, quando detalharão, para a comunidade além-paraibana, os problemas e as ações que pretendem tomar para reverter a crise na cidade.