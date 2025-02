Compromisso Ambiental assume novamente a coleta de lixo em Além Paraíba

Com início hoje, dia 10 de fevereiro, a coleta de lixo domiciliar em Além Paraíba está sendo retomada pela empresa Compromisso Ambiental, que já prestou esse serviço ao município por muitos anos. A contratação foi feita de forma emergencial, por dispensa de licitação, conforme documento publicado no Diário Oficial eletrônico do município, vinculado à Associação Mineira dos Municípios.

O novo serviço seguirá seis pilares estratégicos: modernização da frota com caminhões mecanizados e GPS, retorno do carro de apoio, coleta manual em áreas de difícil acesso, otimização das rotas com ampla divulgação, monitoramento contínuo e substituição gradual das lixeiras.

A empresa Compromisso Ambiental é reconhecida pela qualidade do serviço prestado e pela destinação adequada dos resíduos em seu aterro sanitário. Desde o fim do contrato anterior, outra empresa vinha realizando a coleta, mas agora a Prefeitura decidiu retomar a parceria anterior de forma temporária, até que uma nova licitação seja realizada.

Até o momento, a Prefeitura de Além Paraíba ainda não se manifestou oficialmente sobre o contrato, limitando-se a publicar o extrato da contratação emergencial no Diário Oficial. Não há informações detalhadas sobre a duração do novo contrato, mas espera-se que o governo municipal esclareça a situação nos próximos dias.

Moradores que quiserem registrar reclamações ou sugestões podem entrar em contato pelo telefone (32) 3512-6302 ou pelo WhatsApp.