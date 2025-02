Prefeitura de Além Paraíba abre licitação para organização do Carnaval 2025

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba publicou o Aviso de Pregão Eletrônico nº 002/2025, referente à contratação de empresa especializada para a organização e realização do Carnaval 2025. A licitação será realizada no dia 25 de fevereiro de 2025, às 9h, por meio da plataforma Licitanet.

Conforme o edital, a empresa contratada será responsável pela montagem de toda a estrutura necessária, além da contratação de artistas e profissionais especializados. A programação do Carnaval contará com 04 artistas regionais, 04 DJs no palco da Ilha, além de 08 atrações locais, sendo:

• 04 trios elétricos para acompanhar os blocos de arrastão;

• 03 trios elétricos para a região da Angustura, com apresentações no sábado, domingo e segunda-feira;

• DJs nos quatro dias de festa (sábado a terça-feira).

A empresa vencedora também ficará encarregada de arcar com as despesas geradas pelo evento, além de atender às exigências técnicas mínimas descritas no Termo de Referência da licitação.

O edital completo pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Além Paraíba (www.alemparaiba.mg.gov.br). Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (32) 3462-6733, ramal 240, ou pelo e-mail [email protected]

A publicação do edital foi assinada pelo prefeito Paulo Henrique Marinho Goldstein, no dia 07 de fevereiro de 2025.