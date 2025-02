Prefeito diz que câmeras de segurança serão instaladas brevemente em Além Paraíba

Além Paraiba deverá ganhar brevemente a instalação de Câmeras de Segurança em pontos estratégicos da cidade.

As policias Civil e Militar, inclusive, já indicaram os pontos estratégicos que elas deverão ser instaladas.

Este é um sonho antigo do atual do prefeito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein, que há mais de 20 anos ocupou o cargo de delegado de polícia do município e que, portanto, tem amplo conhecimento a respeito da violência em Além Paraiba.

A princípio as Câmeras serão instaladas nas principais entradas e saídas da cidade e o objetivo é que sejam equipamentos de alta resolução para identificar o alvo necessário a longa distância.