Unimed Juiz de Fora segue na faixa de excelência em ranking da ANS

A Unimed Juiz de Fora, que agora responde pela operação da Unimed Além Paraíba, conquistou a pontuação 0,8232 (de 1,00) no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2024, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 27/12/2024. Com a nota, a cooperativa segue na melhor faixa avaliativa do indicador, posição que sustenta desde 2016. O IDSS é uma avaliação criada pela ANS para estimular a qualidade das operadoras de planos de saúde.

Permanecer na faixa de excelência do IDSS é uma espécie de atestado de qualidade assistencial e solidez financeira da operadora. Estas são garantias importantes tanto para clientes como para não clientes, que estão em busca de um plano de saúde que entrega assistência segura, acesso, sustentabilidade e gestão qualificada.

O resultado divulgado refere-se ao desempenho da Unimed Juiz de Fora no ano-base de 2023 e mostrou-se positivo mesmo diante de todos os desafios operacionais e financeiras que marcaram o período avaliado, somados ao complexo cenário pelo qual passa o setor de saúde suplementar desde a pandemia. Este resultado também reafirma a força da operação da cooperativa e o compromisso em preservar a qualidade do atendimento para os mais de 140 mil beneficiários.

Entre as 894 operadoras avaliadas pela ANS, 71,3% alcançaram notas superiores a 0,6, situando-se nas duas melhores faixas avaliativas (faixa 1: notas acima de 0,8; faixa 2: entre 0,6 e 0,8). A nota da Unimed Juiz de Fora ainda ficou acima da média da pontuação do setor, que foi de 0,7805.

DESTAQUES

A Unimed Juiz de Fora recebeu nota máxima em 14 critérios avaliados, com destaque para a dimensão "IDSM - Sustentabilidade no Mercado", que monitora a sustentabilidade da operadora, considerando seu equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores”.

Clique aqui e confira o IDSS da Unimed Juiz de Fora ao longo dos anos.

ans.gov.br/qualificacao_consumidor/informacoes_operadora.asp?co_operadora_param=306886&cd_processamento_param=20240101#consulta_idss