Colmeia inicia nova fase de planejamento em Volta Grande

Na terça-feira, 11 de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Volta Grande sediou a primeira reunião do ano do Coletivo Local de Meio Ambiente (COLMEIA), marcando o início de uma nova etapa de planejamento e ações voltadas à preservação ambiental no município. O encontro reuniu representantes da administração pública e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) para discutir diretrizes e estratégias do programa Pró-Mananciais.

O principal objetivo da reunião foi a apresentação do Regimento Interno do COLMEIA e o fortalecimento do vínculo entre os novos membros da administração municipal. O Coletivo tem um papel fundamental na participação e execução das etapas de diagnóstico, planejamento e acompanhamento das ações voltadas à recuperação e proteção da microbacia selecionada pelo programa Pró-Mananciais.

O Pró-Mananciais é um programa socioambiental da COPASA voltado para a proteção e recuperação de microbacias hidrográficas e áreas de recarga dos aquíferos utilizados no abastecimento público. Entre as principais iniciativas estão o cercamento de nascentes e Áreas de Proteção Permanente (APPs), o plantio de mudas nativas, a construção de bolsões para contenção de águas pluviais, além da realização de oficinas e capacitações voltadas ao público escolar, agricultores e moradores locais.