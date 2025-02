Além Paraíba tem novo Secretário de Cultura: Professor Cassiano Teixeira

A Prefeitura de Além Paraíba apresentou hoje o novo Secretário de Cultura, que assumirá a pasta Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Professor Cassiano Teixeira. Reconhecido por sua trajetória no ensino e nas artes, Cassiano chega com o compromisso de valorizar as raízes culturais do município, incentivar a arte local e ampliar as ações culturais na cidade.

Formado em Artes pela prestigiada Escola de Belas Artes da UFRJ, Cassiano construiu uma carreira sólida como professor no Colégio dos Santos Anjos, CNEC e na Escola Estadual São José, onde sempre buscou unir conhecimento acadêmico e expressão artística. Sua experiência e paixão pela cultura o tornam a escolha ideal para conduzir essa pasta tão importante.

O novo secretário assume a missão de fortalecer projetos existentes, apoiar talentos locais e implementar iniciativas que levem a cultura além, criando oportunidades para artistas e promovendo eventos que conectem a comunidade com suas tradições.

“É uma alegria e uma grande responsabilidade assumir esse desafio. Meu objetivo é trabalhar em prol da valorização cultural de Além Paraíba, integrando nossas tradições com novas perspectivas e possibilidades para o futuro”, afirmou o professor Cassiano.

A cidade aguarda com expectativa as ações que serão desenvolvidas sob sua liderança, com a certeza de que a cultura de Além Paraíba estará em boas mãos.