Regional de Saúde interdita UTI e centro cirúrgico do Hospital de Além Paraíba

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba divulgou, na tarde desta terça-feira, 18 de fevereiro, que foi oficialmente notificada pela Secretaria Estadual de Saúde sobre uma decisão administrativa que aponta 193 irregularidades no Hospital São Salvador. Segundo o relatório, essas questões inviabilizam o funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e do Centro Cirúrgico da instituição.

A decisão, que faz parte do Processo Administrativo Sanitário nº 11/2024, teve origem em denúncias já apresentadas pelo prefeito Dr. Paulo Marinho Goldstein e pelo secretário de Saúde, Flávio Falcão, durante a primeira sessão da Câmara Municipal no início deste mês. Na ocasião, foram expostos os desafios financeiros e estruturais herdados pela atual gestão, incluindo o déficit de R$ 20 milhões.

Apesar da paralisação das atividades da UTI e do Centro Cirúrgico, a Prefeitura enfatiza que o funcionamento geral do hospital não será interrompido. Serviços essenciais como o atendimento de Emergência e Pronto-Socorro permanecem em operação. Pacientes que necessitem de cirurgias ou assistência em casos graves serão encaminhados pelo SAMU para hospitais de referência na região, garantindo a continuidade do cuidado médico.

A gestão municipal já está desenvolvendo um Plano de Ação emergencial para ser aplicado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo é corrigir as irregularidades e assegurar que o hospital volte a operar em sua totalidade. “Estamos trabalhando com seriedade e transparência para superar este momento crítico. Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso a um atendimento digno e seguro”, declarou o prefeito Dr. Paulo Marinho Goldstein.

A Prefeitura pediu calma e atenção à população, reforçando que todas as informações oficiais sobre o caso serão divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais. A orientação é evitar a disseminação de boatos e pânico, que podem agravar ainda mais a situação.

A comunidade de Além Paraíba acompanha de perto os desdobramentos e espera que as ações da administração municipal tragam soluções efetivas para um hospital que é referência em saúde para a cidade e região.

Acesse o documento com a decisão no link abaixo.

