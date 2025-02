Maria Helena: Promessa do Jiu-Jitsu de Além Paraíba conquista títulos e inspira jovens atletas

Maria Helena Vitor Medeiros Silva, de apenas 15 anos, é um dos grandes talentos do jiu-jitsu em Além Paraíba e região. Aluna da Academia Vivaz, sob a orientação do professor Lucas Hara, a jovem atleta acumula conquistas de destaque em sua trajetória, consolidando-se como uma das principais promessas do esporte.

Com dedicação e talento, Maria Helena já conquistou títulos de peso, como o Campeonato Brasileiro e o Sul-Americano da CBJJ/IBJJF. Além disso, é a atual campeã do ranking da Liga Mineira de Jiu-Jitsu (LMJJ), um feito que reforça sua excelência na modalidade. Lutando na categoria Infanto-Juvenil, faixa laranja, ela tem se destacado em competições de alto nível.

Para alcançar esses resultados, Maria Helena conta com o apoio de importantes patrocinadores, como o Laboratório Paulo Ragone, a Tecline Security e a Arena Performance, que acreditam no seu potencial e investem no desenvolvimento de sua carreira esportiva.

Seu próximo desafio será a 2ª etapa da Liga Mineira de Jiu-Jitsu (LMJJ), que acontece na cidade de Juiz de Fora. Determinada a manter sua posição de destaque, Maria Helena promete representar Além Paraíba com toda a garra e técnica que já lhe renderam títulos tão expressivos.

Com um futuro promissor no jiu-jitsu, Maria Helena segue sua jornada, inspirando jovens atletas e reforçando a importância do apoio ao esporte como ferramenta de desenvolvimento e superação.