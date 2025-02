Além Paraíba marca presença na posse das Diretorias do Sistema OAB-MG e CAAMG

A 110ª Subseção de Além Paraíba, representada pela presidente Dra. Maria Celeste de Oliveira Matos, esteve presente na posse das Diretorias do Sistema OAB-MG e CAAMG para a gestão do triênio 2025/2027, realizada em 6 de fevereiro, na Sala Minas Gerais. A cerimônia contou com autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes de diversos setores empresariais.

Gustavo Chalfun, eleito com a maior votação da história da OAB-MG, assumiu a presidência da entidade, destacando seu compromisso com a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da justiça social. Ele também abordou preocupações sobre a Resolução nº 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que trata das sustentações orais gravadas, e defendeu a importância da advocacia na democracia.