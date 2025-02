A Noite do Havaí agita Além Paraíba e marca abertura do carnaval 2025

No último sábado, 22 de fevereiro, o Esporte Clube Independente foi palco da tradicional ‘Noite do Havaí’, um evento aguardado com grande expectativa pela comunidade de Além Paraíba. Com uma produção grandiosa e temática vibrante, a festa foi um verdadeiro espetáculo de alegria e energia, consolidando-se como a abertura oficial do Carnaval 2025 da cidade.

A noite começou com muito samba ao som de Júnior Gomes, que agitou o público com sua apresentação de alto nível. Em seguida, a dupla Renato Tito e Rodrigo Gomes trouxe o clima de axé, marcando oficialmente o início das festividades carnavalescas. Nos intervalos, os DJs Heider Costa e Tonny mantiveram a animação, com sets contagiantes que mantiveram a pista de dança sempre cheia.

O ponto alto da noite ficou por conta da Bateria Audaciosa da Escola de Samba Unidos Três Corações, que subiu ao palco com todo o brilho e a energia do samba-enredo, encantando a todos com um show repleto de ritmo e emoção.

Com uma decoração temática, a ‘Noite do Havaí’ foi um verdadeiro sucesso, reunindo amigos e foliões em um ambiente descontraído e perfeito para celebrar a magia do carnaval. A festa, organizada pela Animal Eventos, refletiu a qualidade e inovação que caracterizam os melhores eventos da região, oferecendo diversão para todos os gostos e garantindo um início de carnaval inesquecível.

